La routine santé d’Alexandra Diaz

Chaque semaine, Le Journal vous fait découvrir les trucs et astuces santé de différentes personnalités. De l’activité physique à l’assiette, en passant aussi par l’équilibre mental, chaque invité nous parle de sa santé et de ses choix pour rester actif et en forme.

Comment restes-tu en forme ?

L’animatrice Alexandra Diaz a de l’énergie à revendre. Pour garder la forme, la fervente amatrice de course à pied enfile ses espadrilles plusieurs fois par semaine. Malgré tout, elle admet ne pas être « une sportive naturelle ». « [Le sport] n’a pas nécessairement fait partie de mon cheminement. Mais, dans la vie, il faut trouver son sport et moi, c’est la course. J’ai beaucoup d’endurance, donc la course, c’est facile pour moi », affirme la coanimatrice de l’émission Cuisine futée, parents pressés. « Je suis dans la recherche du fun et pour moi la course, c’est du gros fun ! » lance-t-elle.

Photo de courtoisie

Entre la préparation de ses livres, magazines et de son émission, la mère de famille trouve toujours du temps pour courir. « Tu pars ta journée et tu te dis : “Quand est-ce que je le rentre [l’entraînement] ?” Je ne suis pas une fille qui a une routine coulée dans le béton. J’aime ça ne pas me mettre de pression. Si j’y vais [courir] cinq jours, c’est winner, si j’y vais quatre fois, c’est top gun », indique l’animatrice qui fait assurément partie de ceux qui voient le verre rempli « à moitié plein » plutôt qu’à moitié vide.

As-tu un objectif d’entraînement ?

Pour garder la cadence, Alexandra Diaz admet qu’il faut un minimum de structure en course à pied. « Invariablement, quand tu ne suis pas un programme, tu ne progresses pas. Il n’y a pas de secret, ça prend un objectif », indique la coureuse, qui s’entraîne régulièrement pour courir des distances de 10 km.

Comment restes-tu motivée ?

Constamment à la recherche de nouveaux défis stimulants, la pétillante animatrice n’a pas besoin de motivation pour sortir courir. « Je suis très crinquée naturellement dans la vie », dit-elle en riant. Je pense que je suis chanceuse. Je suis née motivée. Je n’ai pas de mérite. Mon truc, c’est que je baisse toujours mes attentes, donc j’ai tout le temps l’impression d’avoir gagné à la loterie », dit-elle.

Quels sont tes trucs pour bien manger ?

Photo Fotolia

En écoutant Cuisine futée, parents pressés, on comprend rapidement qu’Alexandra Diaz est une foodie dans l’âme, qui adore cuisiner et bien manger. « J’ai trois trucs : manger frais, coloré et se demander de quoi on a envie. De cette façon, on éloigne les aliments transformés le plus possible », indique celle qui arrive à vous faire saliver en vous parlant de ses idées pour le souper du mardi. « Si, par exemple, c’est un poisson, je prépare un grain, du quinoa par exemple, avec un filet de poisson, puis je peux ajouter de la roquette et des amandes grillées, un filet d’huile de sésame, et le tour est joué », illustre-t-elle, en accompagnant tous ses repas de salades originales. « Ce n’est pas vrai que les enfants n’aiment pas la salade. Les miens en mangent tous les jours ! » indique-t-elle.

Quel est ton endroit préféré à Québec ?

Photo de courtoisie

Originaire de Québec, Alexandra Diaz adore aller se balader sur la terrasse Dufferin, l’endroit « le plus romantique de la ville », estime-t-elle. « Je suis une romantique finie. J’ai tellement de souvenirs en plus à cet endroit, des photos de famille, d’autres avec mes amis, etc. », indique-t-elle.

Quelle est ton activité physique préférée ?

Photo de courtoisie

« La course pour l’euphorie que ça provoque et la danse pour le fou rire », affirme Alexandra Diaz, qui pratique régulièrement la danse avec ses enfants.