L’ancien gardien de la LNH Ray Emery aurait perdu la vie

Ray Emery, 35 ans, serait mort noyé à Hamilton selon l'information rapportée dimanche par le journaliste de la région torontoise Andrew Collins, citant amis et premiers répondants.

Emery a été un gardien dans la Ligue nationale de hockey (LNH). Les différentes équipes avec lesquelles «Razor» a joué, soit les Sénateurs d'Ottawa, les Flyers de Philadelphie, les Blackhawks de Chicago et les Ducks d'Anaheim, n'ont pour l'instant pas diffusé de communiqué à ce sujet.

La noyade aurait eu lieu au port de Hamilton, tôt le matin. Emery y nageait avec des amis.

L'ancien choix de quatrième tour des Sénateurs au repêchage en 2001 a joué dans la LNH pour la dernière fois lors de la saison 2014-2015. Il avait alors montré un dossier de 10-11-7, une moyenne de buts alloués de 3,06 et un taux d'efficacité de ,894 en 31 rencontres avec les Flyers.

Connu pour son tempérament bouillant sur la glace, Emery a livré trois combats à d'autres gardiens pendant sa carrière.

Sur le plan strictement hockey, le portier a connu ses meilleurs moments à Ottawa, quand il a connu une saison 2006-2007 de 33 victoires contre 16 revers et six défaites en prolongation ou en tirs de barrage. Les Sénateurs et lui s'étaient inclinés en finale de la coupe Stanley, en cinq rencontres devant les Ducks.