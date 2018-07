Les Français fêtent comme à la maison

Ce n’était peut-être pas les Champs-Élysées, mais des milliers d’expatriés français ont pu vivre la victoire des Bleus comme à la maison dimanche.

Ils étaient environ 10 000 personnes, dont une écrasante majorité d’origine française, à braver le soleil de plomb pour assister à la victoire de 4 à 2 de leurs favoris en finale de la Coupe du monde de la FIFA au parc Jean-Drapeau.

Photo Axel Marchand-Lamothe

« C’est comme une vraie fan zone en France ! L’ambiance est vraiment super », a commenté entre deux buts Maxime Chaminade, de passage à Mont­réal depuis un mois.

Son seul regret sera de ne pas pouvoir assister au défilé de la victoire sur les Champs-Élysées.

Pour certains jeunes partisans, ce premier sacre en 20 ans de l’équipe de France va permettre de pouvoir célébrer autre chose que des souvenirs.

« Mon père va arrêter de me casser les pieds avec 1998 ! jubilait de son côté Loïc Casse. Ils avaient Zidane et Henry, nous, c’est Griezmann et Mbappé ! »

Croates heureux malgré tout

Photo Axel Marchand-Lamothe

Entre les « Allez Les Bleus », « Mbappé ! Mbappé ! Mbappé ! » et La Marseillaise, on trouvait aussi des partisans de la Croatie dont le parcours en a surpris plus d’un.

Photo Axel Marchand-Lamothe

« On peut être fiers de notre équipe. C’est la première fois que l’on fait aussi bien », a raconté Maria Klaric, au Québec depuis 24 ans.

Son ami Said Idjaad, un Français d’origine algérienne, avoue toutefois avoir dû la consoler après le quatrième filet des vainqueurs.

Plus loin, les visages étaient sereins à la sortie de l’église Saint-Nicholas-Tavelic, où s’étaient rassemblés en grand nombre les partisans de l’équipe de Croatie qui participait pour la première fois de son existence à la finale de la Coupe du monde.

« On est deuxième au monde. Yééé ! a lancé la souriante Susan Srsa. On a bien fait et on s’est bien défendu. »

Dans les rues

Les festivités étaient loin d’être terminées pour les Français une fois le coup de sifflet final entendu.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

La rue Saint-Denis était devenue l’endroit du rassemblement pour célébrer le triomphe alors qu’environ 10 000 personnes se sont rassemblées. Il était impossible de circuler en voiture de la rue des Pins à l’avenue du Mont-Royal. C’était devenu la Petite-France.

Les partisans français affluaient de partout pour venir chanter et démontrer leur attachement à leur patrie.

Ce n’est pas d’hier que l’intersection des rues Saint-Denis et Rachel est prisée par les Français. Alexandrina Dorais était présente au même endroit, il y a 20 ans, quand la France a battu le Brésil au compte de 3-0 pour mettre la main sur un premier titre mondial.

« J’avais le même drapeau dans les mains », glisse-t-elle.

– Avec la collaboration de l’Agence QMI