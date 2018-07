Mode de stars: looks de canicule

Voici quelques looks facilement « adaptables » aux grandes chaleurs des prochaines semaines. Tous, ils mettent de l’avant les tendances les plus marquantes de la saison des canicules. On retrouve des styles variés : le t-shirt blanc, la touche western, le tailleur-short, l’accent athlétique du maillot, les baskets (à porter avec tout, tout, tout), l’opposition d’une pièce féminine et de chaussures derbys, le mélange de couleurs (vives ou métalliques) et des rayures, la veste longue en guise de robe et le style rétro (tantôt 1940, puis 1970). Ce sont les looks parfaits pour combattre la chaleur.

Photo courtoisie

Amber Heard a suivi le courant western en enfilant des bottes de cowboy pour compléter sa tenue Valentino. Photo WENN.com Photo courtoisie

Le maillot fait office de juste au corps pour Céline Dion et Jourdan Dunn. La diva l’a joué athlétique dans un ensemble coordonné Isabel Marant, alors que la mannequin a donné un autre élan à son tailleur Mulberry. Photo d'archives, Ben Pelosse Photo WENN.com

Olivier Dion a signé un look désinvolte en associant un t-shirt blanc à une veste Surmesur à carreaux et un pantalon camouflage Tiger of Sweden. Katherine Langford a elle aussi dépoussiéré son tailleur Dolce & Gabbana à l’aide d’un t-shirt à l’effigie de David Bowie. Photo courtoisie