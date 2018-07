Nos politiciens, ces humains

L’entrevue accordée par Philippe Couillard à une humoriste a généré beaucoup de réactions.

Le premier ministre s’est bien sorti de l’opération, même si elle ne soulève pas l’unanimité. On a raison d’y voir de la politique-spectacle. On a raison de souligner que c’est frustrant pour les journalistes qui rêvent d’une heure pour cuisiner le chef du gouvernement.

Je suis quand même dans le camp de ceux qui croient que c’est de bonne guerre. C’est peut-être le fait d’avoir travaillé avec des politiciens qui me fait penser ça.

Violence

Je reste traumatisé par la violence de certains commentaires dont ils sont l’objet. Je le vis encore sur les réseaux sociaux. Certaines gens se permettent d’utiliser des mots qu’ils n’auraient jamais pour un chien.

Ça en surprendra plusieurs, mais les politiciens sont de vraies personnes, avec une famille, des amis, des rêves et des loisirs. Même ceux que vous détestez le plus ont de belles qualités. Je vous jure !

Je pense que c’est légitime pour eux de nous présenter l’humain qu’il y a derrière l’image. D’autant que les élus, surtout s’ils sont au pouvoir, deviennent des figures familières dans nos vies. Comme côtoyer un étranger pendant quatre ans, ça peut être malaisant, autant saisir l’occasion de mieux les connaître.

Un rappel

Ce n’est pas nouveau, même au Québec. Il y a plus de 20 ans, Julie Snyder chantonnait avec le maire de Montréal et jasait avec le ministre des Finances de ses petits-enfants. C’est aussi de ces moments que la politique est faite.

Un problème avec ça, c’est que ça ajoute aux aptitudes attendues de nos élus. On voulait déjà qu’ils soient bons gestionnaires, visionnaires, empathiques et bilingues. Voilà qu’il faut qu’ils soient drôles et spontanés.

Heureusement, Justin Trudeau est en train de prouver qu’il n’est pas utile qu’ils soient en plus jeunes et beaux.