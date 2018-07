PGA : victoire dominante de Michael Kim

L’Américain Michael Kim a aisément décroché la victoire à la Classique John Deere, sur le circuit de la PGA, dimanche à Silvis en Illinois.

Le golfeur de 24 ans a remis une carte de 66, cinq coups sous la normale, ce qui lui a permis d’obtenir un pointage cumulé de 257 (-27). Il a fini huit coups devant ses plus proches poursuivants.

L’Italien Francesco Molinari et les Américains Joel Dahmen, Sam Ryder et Bronson Burgoon ont fini à égalité au second rang avec un pointage de 265 (-19). Du groupe, Molinari est celui qui a le plus amélioré son sort dimanche, faisant un bon de 10 places au classement en retranchant sept coups à la normale.

Kim a bien entamé la dernière journée de compétition en réussissant des oiselets sur les trois premiers trous. Il s’est contenté de deux oiselets dans le reste du parcours.

Mackenzie Hughes et David Hearn (-14) ont été les meilleurs Canadiens, eux qui ont terminé au 16e échelon, à égalité avec cinq autres joueurs. Hughes a joué 65 (-6) dimanche tandis que Hearn s’est contenté d’un 70 (-1).

Nick Taylor (-11) a décroché la 34e place, tandis que ses compatriotes Corey Conners (-9) et Ben Silverman (-4) ont respectivement fini 50e et 65e.