Poutine «fier» d’avoir réussi son Mondial

Le président russe Vladimir Poutine s’est déclaré dimanche «fier» d’avoir réussi «dans tous ses aspects» l’organisation du Mondial-2018, un premier pour la Russie, et a annoncé dispenser de visa russe jusqu’à la fin de l’année les partisans étrangers munis d’un Fan ID.

«Nous pouvons sans aucun doute être fiers de notre manière d’avoir organisé ce tournoi (...). Nous avons réussi cet évènement grandiose, nous l’avons réussi dans tous ses aspects», a déclaré M. Poutine à la télévision, après avoir assisté à la finale remportée par la France.

«Nous l’avons fait pour nos partisans, pour les passionnés de sport russes et pour tous ceux qui aiment le sport dans le monde entier», a-t-il souligné.

Il a annoncé sa décision de dispenser de visa russe jusqu’à la fin de l’année tous les partisans étrangers munis d’un Fan ID, un document permettant de voyager en Russie sans visa pour le Mondial-2018.

Les Fan ID, des badges en plastiques avec un cordon de couleur accompagnant les billets pour les matchs du Mondial-2018, permettaient aux partisans d’accéder au territoire russe sans visa du 4 juin au 15 juillet dans le sens des arrivées, et leurs détenteurs pouvaient rester en Russie jusqu’au 25.

«Nous allons faire comme ça: les partisans étrangers qui ont actuellement leurs Fan ID pourront bénéficier des entrées multiples dans la Fédération de Russie sans visa jusqu’à la fin de l’année», a déclaré M. Poutine.

Il a également adressé des «mots de remerciement» aux partisans étrangers qui ont «montré que le sport et le football peuvent bien ne pas diviser les gens, ne pas aboutir à des bagarres et des disputes, mais réunir les gens sur la base des principes communs et des valeurs communes».

Alors que les étrangers avaient en mémoire les images des hooligans russes s’en prenant à des fans anglais pendant l’Euro-2016, «on essayait de faire peur à nous aussi en disant que les Anglais viendraient et feraient du hooliganisme», a indiqué M. Poutine.

«Mais tout le monde s’est comporté de manière tout à fait exemplaire», s’est-il félicité.

Vladimir Poutine a fait l’éloge du match final «merveilleux» où il avait assisté notamment avec le président français Emmanuel Macron et la présidente croate, Kolinda Grabar-Kitarovic.

«Le score 4 à 2 dans une finale, je ne me souviens pas d’un score similaire, et peu de gens pourraient se souvenir d’un score pareil», a-t-il affirmé.

«Toutes les deux équipes étaient magnifiques (...). Je suis sûr que tout le monde a aimé leur jeu, et moi aussi», a-t-il souligné, en ajoutant avoir félicité ses homologues français et croate.

Pour sa part, le premier ministre Dmitri Medvedev a écrit sur Instagram: «Une finale merveilleuse! La France est championne. La Russie a organisé la meilleure Coupe du monde».

Le ministère des Affaires étrangères a de son côté félicité la France pour sa victoire, sur Twitter.

«Félicitations @FrenchTeam pour leur deuxième titre et merci pour cette fête de football!», a indiqué le ministère.