Rebecca Marino championne à Winnipeg

La Canadienne Rebecca Marino a remporté dimanche le tournoi de catégorie Challenger de Winnipeg.

La 432e joueuse au monde a défait l’Israélienne Julia Glushko, deuxième tête de série et 205e raquette mondiale, en deux manches de 7-6 (3) et 7-6 (4). Il s’agissait du premier duel entre les deux athlètes.

La dernière victoire de Marino dans un tournoi ITF doté d’une bourse totale de 25 000 $ remontait à 2012 à l’épreuve de Rock Hill, en Caroline du Sud. Dimanche, elle est devenue la première joueuse canadienne à l’emporter à Winnipeg. Elle grimpera autour du 333e rang mondial quand le classement de la WTA sera mis à jour.

Marino a réussi six as et a commis le même nombre de doubles fautes pendant la rencontre. Elle a gagné 70 % des points quand elle a mis sa première balle en jeu et a brisé son adversaire deux fois en quatre occasions.