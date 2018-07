Taylor Swift sans voix face à deux fans

Taylor Swift ne s’attendait vraiment pas à ça quand elle a vu arriver Anthony et Stephanie, deux de ses fans, lors d’une rencontre organisée à la fin de son concert de Philadelphie hier soir.

Alors qu’elle pensait passer quelques minutes à discuter avec eux et prendre une photo, comme il est d’usage lors de ces rencontres entre star et fans, le jeune homme a posé un genou à terre et a sorti un écrin pour demander sa compagne en mariage.

L’instant a été immortalisé par le photographe et Taylor Swift a posté les clichés sur son compte Instagram.

On peut voir le choc sur son visage, un véritable effet de surprise qu’elle a commenté ainsi : « Ils sont arrivés à la rencontre et il a dit ‘’On s’est rencontré il y a 5 ans lors du Red Tour’’ et soudain... ». La star a ajouté en hashtag « #thirdwheel».

Anthony a lui aussi partagé son émotion d’avoir demandé la main de sa petite-amie, Stephanie, devant Taylor Swift.

«JE VIENS DE FAIRE MA DEMANDE EN MARIAGE DEVANT TAYLOR SWIFT !!!!! Les rêves deviennent vraiment réalité! (Taylor) m’a dit que j’étais un chenapan et a dit qu’elle n’était jamais surprise. Elle a aussi dit qu’on était géniaux !!!! EST-CE QUE C’EST LA VRAIE VIE ?!?! Merci à tous pour l’amour que vous nous avez envoyés! On ne s’attendait pas à cette réaction du tout! Être sur l’Instagram de Taylor est de loin la façon la plus cool de montrer à tous cet instant parfait !», a-t-il écrit sur son compte Twitter. Toutes nos félicitations aux futurs mariés !