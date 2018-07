Une personne perd la vie dans un incendie à Thetford Mines

THETFORD MINES | Le corps d'une personne a été découvert dans les décombres d'un appartement de Thetford Mines, tôt dimanche matin, à la suite d'un violent incendie.

Les flammes, qui ont pris naissance vers 00 h 30, se sont propagées à la grandeur d'une maison sous-divisée en trois logements située sur la rue d'Auteuil. Les pompiers ont appris qu'une personne manquait à l'appel à leur arrivée et ont finalement découvert son corps dans l'un des logements, plus tard dans la nuit.

La maison a été lourdement endommagée par le brasier et pourrait être considérée comme une perte totale.

La Sûreté du Québec (SQ), via son service des crimes majeurs et ses techniciens spécialisés en scène d'incendie, apporte son assistance à la police de Thetford Mines pour enquêter sur la cause de ce drame.

Aucun élément criminel ne serait à l'origine de cet incendie, mais la cause demeurait à déterminer dimanche matin, a précisé Louis-Philippe Bibeau, porte-parole pour la SQ.