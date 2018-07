LAVOIE, André



De Ste-Anne-des-Plaines, le 13 juillet 2018, à l'âge de 77 ans, est décédé M. André Lavoie.Il laisse dans le deuil ses enfants Carole, Miguelle (Réjean) et Denis, la mère de ses enfants Ginette Lupien, ses petits-enfants, Mark-Antoine, Audrey et Sébastien, ses frères, ses soeurs, ses beaux-frères, ses belles-soeurs, ses neveux, ses nièces et ses amis.Selon ses volontés, il fût incinéré. La famille accueillera parents et amis le mercredi 18 juillet de 14h à 17h et de 19h à 22h à la:STE-ANNE-DES-PLAINESUne liturgie sera célébrée à 20h au salon.