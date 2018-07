5 atouts à jouer pour être embauché

Véronique Champagne - 37e AVENUE

Quelles compétences ou qualités personnelles devrait-on mettre de l’avant (ou développer !) pour bien paraître sur le marché du travail ?

Être un bon et un vrai joueur d’équipe

« Être capable de travailler en équipe » n’est plus suffisant : les organisations recherchent désormais de bons joueurs d’équipe, des gens qui excellent en groupe. Un bon joueur d’équipe inspire la confiance, communique habilement avec ses pairs et priorise les enjeux communs au lieu de miser sur ses ambitions personnelles. Le préciser dans le CV, c’est bien ; le démontrer par des implications ou des rôles clé qui ont nécessité de travailler en équipe, c’est encore mieux.

Démontrer du leadership

Savoir où on s’en va, et y mener les autres impliqués. Cette qualité découle presque directement de la valorisation du travail en équipe. On ne se surprend donc pas de la voir s’imposer comme un atout recherché par les organisations.

Pratiquement toutes les industries doivent en plus composer de nos jours avec un rythme d’affaires toujours plus effréné : les organisations souhaitent dans leurs rangs des employés réactifs et proactifs, des leaders.

Savoir bien communiquer à l’écrit

Combien de courriels écrivez-vous quotidiennement ? Ajoutez à cela les rapports à produire, les documents à partager, etc. Si chaque mot sort au compte-gouttes, il devient difficile d’être efficace.

En ces temps où la plupart des échanges se font par écrit, des maladresses écrites sont en plus des handicaps majeurs qui ont des répercussions sur la crédibilité de l’expéditeur.

Enfin, au volume de courriels qu’on reçoit, ceux-ci doivent être clairs et concis, autrement le message ne passe pas.

Bref, si la maîtrise de la langue écrite est un de vos atouts, clamez-le haut et fort ! Mais attention, un atout mal démontré joue fortement contre la crédibilité d’un candidat (lire : votre CV devrait avoir une qualité de langue irréprochable.)

La maîtrise d’une autre langue

L’anglais, bien sûr. L’anglais, toujours. Les entreprises québécoises recherchent des candidats bilingues. Ou plutôt, les entreprises rejettent (souvent) les candidats non bilingues. Des aptitudes de rédaction ou de communication orale supérieures en anglais sont un atout indéniable sur le marché du travail québécois. Maîtriser une langue vaut bien plus que de s’y débrouiller... ou de la bafouiller.

Et les autres langues que l’anglais ? Évidemment ! La connaissance d’une troisième langue, voire d’une quatrième langue, sera toujours valorisée. Affichez cet atout, por favor !

Une attitude motivée et positive

On est tous d’accord sur le fait qu’il est plus agréable de travailler avec une personne motivée et positive. On ne s’étonnera donc pas que les recruteurs penchent vers ces candidats. Comment met-on cet atout de l’avant ? En le dégageant. On peut le laisser transpirer par écrit... et on peut aussi faire attention à ce que l’on publie sur les réseaux sociaux pour augmenter notre facteur d’agréabilité (rien de scientifique, juste du gros bon sens).