5 aubaines pour geeks à ne pas manquer en cet Amazon Prime Day

Amazon Prime Day, c'est le "Black Friday" estival d'Amazon qui est réservé aux abonnés de son service Prime.

En gros, c'est 36 heures de rabais sur un paquets de produits allant du cossin dont on ne se servira jamais (ou si peu) jusqu'à la trouvaille qui peut quand même être utile!

Histoire d'y voir clair, on vous a débusqué quelques gadgets qui pourraient vous intéresser.

Voici donc...

Pour celles et ceux qui se cherchent une bonne paire d'écouteurs Sony

Que ce soit pour jouer à des jeux ou écouter de la musique, le casque Sony Mdrxb650bt compte de nombreuses critiques positives et est offert avec un rabais de 34% pendant Prime Day.

Pour des écouteurs au look plus "classique", voici donc...

Le gadget qui vient de créer un besoin: le projecteur Nebula!

La capsule Nebula est un projecteur qui permet de projeter des images, le contenu de votre téléphone ou de votre laptop ou de console de jeu ainsi que des vidéos YouTube et même des séries et films Netflix sur un mur ou un plafond.

Bref, vous pouvez littéralement jouer en demeurant coucher au lit!

Mieux encore, le bidule est offert à 30% de rabais pendant Prime Day.

Le lancement qui va t'en faire baver: le laptop gaming Cyberpower Tracer III

Amazon profite également de son Prime Day pour lancer de nouveaux produits. Dont cette petite bombe déguisée en laptop.

Le prix peut faire mal, mais la liste des composantes fait quand même rêver...

Tant qu'à acheter des affaires plates, autant le faire à rabais!

On ne va pas se leurrer, entre acheter un chargeur et un hélicoptère Apache, le second est plus le fun (bien qu'inabordable).

Alors, pour celles et ceux qui auront bientôt d'un nouveau chargeur, en voici un à 22% de rabais.

Et ce n'est pas tout!