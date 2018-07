PARISIEN, Bernard



De Sainte-Thérèse, le 13 juillet 2018 à l'âge de 84 ans, est décédé M. Bernard Parisien, époux de Lucie Neveu.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses trois fils: Marc (Maryse Marcoux), Pierre (Martine Marcoux) et Benoit, ses petits-enfants: Pierre-Olivier, Jonathan (Laurence), Charles (Stéphanie), Alexandra et Laurent (Frédéric), ses arrière-petits-enfants Alyzée et Derek, ses soeurs Dorothée, Madone et Vivianne ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 21 juillet de 13h à 16h au:SAINTE-THÉRÈSE(450) 473-5934Un hommage lui sera rendu à 16h en la chapelle du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société d'Alzheimer.