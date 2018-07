LAFOREST, Francis



À Montréal est décédé le 11 juillet 2018 à l'âge de 26 ans, M. Francis LaforestIl laisse dans le deuil sa mère Lucie Boudreau (Richard Houle) son père Roger Laforest (Maryse Besner) ses frères Eric (Charlène) et Simon (Chloé), ses grands-parents: Wilfrid Boudreau et Claudette Boyer Boudreau, ses demi-frères et soeurs: Vincent, Gabriel, Jessica, Laurie-Anne, Carolann, Marie-Eve et Janie, ses nièces Justine et Delphine ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances en présence des cendres le mercredi 18 juillet 2018 de 14h à 17h et de 19h à 21h à la:Une liturgie de la parole sera célébré vers 19h30.Au lieu de fleurs des dons à morquioquébec.com seraient appréciés