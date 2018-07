Artemi Panarin refuse toujours le long terme

Les Blue Jackets de Columbus ne sont toujours pas parvenus à s’entendre avec Artemi Panarin, et ce, malgré une récente rencontre de 45 minutes entre les parties impliquées.

Selon ce qu’a rapporté lundi le média Sport-Express, le directeur général des Jackets, Jarmo Kekalainen, a discuté avec l’attaquant à Paris. Le problème concernerait la durée du contrat. Panarin, auteur de 27 buts et 82 points en 81 matchs dans la saison la plus productive de sa brève carrière dans la Ligue nationale, ne voudrait pas de pacte à long terme.

Aux dernières nouvelles, la situation entre Panarin et son équipe était très délicate, sans être acrimonieuse.

L’entente actuelle vient à échéance au terme de la prochaine saison. Panarin pourrait donc devenir joueur autonome sans compensation l'été prochain et s’il touche tout de même 6 millions $ annuellement, sa production annonce une hausse de salaire. Le contrat avait été signé avec les Blackhawks de Chicago, qui l’ont échangé contre Brandon Saad au terme de la campagne 2016-2017.

«Si c’était un contrat de deux ans [qui était proposé], on l’aurait probablement signé. Mais ce n’est pas le cas», a déjà dit son agent Dan Milstein.

À Paris, Milstein a parlé d’une «bonne conversation», mais sans «progression contractuelle» au site The Athletic.

Lors de la saison régulière et des éliminatoires, Panarin a été le meilleur pointeur des Blue Jackets en 2017-2018. Il a établi des sommets au chapitre des mentions d’aide (55), des points et du différentiel (+23), en plus d’amasser sept points en six matchs des séries.