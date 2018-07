Aston Martin pense que l’avenir est dans les airs

Connu pour ses voitures aux mille et un gadgets dans les films de James Bond, le constructeur anglais Aston Martin a dessiné les premières esquisses d’une voiture volante.

Oui, vous avez bien lu. La prestigieuse firme britannique troque ses roues pour des ailes dans ce nouveau concept baptisé Volante Vision et présenté dans le cadre du Farnborough Air Show, au Royaume-Uni.

Véritable ambition ou simple coup de marketing? Selon le designer en chef Marek Reichman, c’est tout à fait sérieux. «Nous sommes à l’aube d’une nouvelle génération de transports urbains et la mobilité verticale n’est plus qu’un fantasme, analyse M. Reichman. Nous avons une opportunité unique de créer un concept d’avion luxueux qui représentera la fusion ultime entre l’art et la technologie», poursuit-il.

Aston Martin Volante Vision Concept

Très futuriste, le concept en question peut décoller grâce à des hélices positionnées à l’avant et alimentées par des moteurs hybrides. Comptant trois sièges (un à l’avant et deux à l’arrière), le cockpit laisse très peu de place pour les bagages. Vous êtes aussi bien de voyager léger!

Aston Martin Volante Vision Concept



Bien entendu, ce concept représente une vague vision d’avenir d’Aston Martin et rien n’indique qu’on construira un jour un tel bolide. Parole d’Andy Palmer, grand patron de la compagnie, Aston Martin entend changer le futur des transports. Rien de moins.

Rappelons qu’Aston Martin n’est pas la première à fantasmer sur la fameuse voiture volante. Des entreprises comme Pal-V, Terrafugia et Aeromobil travaillent déjà au développement d’un tel véhicule.

On ne l’aura peut-être pas eue à temps pour l’an 2000, mais le rêve de la voiture volante est visiblement loin d’être mort!