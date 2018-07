Barrette se demande si Legault «croit qu’il y a trop d’immigrants» sur l’équipe de France

Sur Twitter, le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, s’est demandé, dimanche, si le chef de la Coalition avenir Québec, François Legault et sa députée Nathalie Roy, trouvent qu’il y a «trop d’immigrants» sur l’équipe de France, championne de la Coupe du monde.

Photo capture d'écran

Ce tweet, rapidement effacé, a soulevé de nombreuses réactions sur la toile, à commencer par le chef de cabinet de la Coalition avenir Québec, Martin Koskinen.

Ce dernier croit que le ministre Barrette doit être «rappelé à l’ordre» par le premier ministre Philippe Couillard, pour ses «propos inacceptables» de la part «d’un ministre important du gouvernement».

Le PM @phcouillard doit rappeler à l’ordre son ministre. Ses propos sont inacceptables de la part d’un ministre important du gouvernement du Qc. Assez ! #polqc https://t.co/r4gif1lHYX — Martin Koskinen (@MartinKoskinen) 15 juillet 2018

Gaétan Barrette n’a pas tardé à lui répondre. «Eh ben! Ça fait quatre ans que votre parti critique négativement nos seuils d'immigration et plus. Nous, on croit à son importance dans toutes les sphères de la société et l'image était belle, mais puisque ça semble vous vexer je retire mon Tweet!», a-t-il écrit.

Message «complètement inacceptable»

Pour sa part, François Legault s’est indigné du message «complètement inacceptable» de Gaétan Barrette.

«M. Barrette m’a accusé d’être raciste puis il ne s’est pas excusé. Il a retiré son tweet, mais moi je demande aujourd’hui à M. Couillard d’exiger de Gaétan Barrette des excuses parce que moi, comme chef, si j’avais eu un de mes députés qui avait dit la moitié de ce qu’a dit M. Barrette, j’aurais exigé des excuses», a-t-il plaidé en point de presse lundi à Rivière-du-Loup.