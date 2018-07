Boudée aux Grammys, Cardi B en tête des nominations aux MTV Awards

Ignorée des catégories majeures lors des derniers Grammy Awards, la rappeuse du moment, Cardi B, est arrivée lundi en tête des nominations pour les MTV Video Music Awards, l’autre cérémonie de référence de la musique aux États-Unis.

La truculente jeune femme du Bronx, âgée de 25 ans, a raflé dix nominations, dont celles majeures d’Artiste de l’année et de Meilleur nouvel artiste.

Elle a également été retenue dans la catégorie reine de Vidéo de l’année, pour «Finesse», dans laquelle elle vient au soutien du chanteur néo-funk Bruno Mars.

Les MTV VMAs auront lieu le 20 août, à New York, où ils reviennent après un passage à Los Angeles l’an dernier.

Encore inconnue il y a un peu plus d’un an, Belcalis Almanzar, de son vrai nom, a, entre temps, placé pas moins de six titres dans le top 10 des ventes aux États-Unis, dont «Bodak Yellow», qui l’a révélé, et, début juillet, «I Like It».

Son premier album, «Invasion of Privacy», a également atteint le sommet des ventes en avril.

Tout sourit à cette ancienne streap-teaseuse, gouailleuse, drôle et spontanée, qui vient de mettre au monde, le 10 juillet, une fille, Kulture, née de son union avec le rappeur Offset, membre du trio à succès Migos.

Cardi B est parvenue à devancer le couple royal de la pop, Beyoncé et Jay-Z, qui ont été nommés huit fois pour «Apeshit», leur vidéo événement tournée au musée du Louvre.

Le titre fait partie de l’album surprise qu’ils ont sorti le 16 juin, attribué à «The Carters», leur nom de famille, et qui célèbre leur couple marqué, ces dernières années, par quelques tensions.

Les chanteurs et rappeurs Childish Gambino et Drake ont, eux, reçu sept nominations chacun, toutes concentrées, dans le cas du premier, sur la vidéo phénomène «This is America», aux multiples messages politiques.

Bâtis sur la montée en puissance des clips vidéos, les VMAs sont devenus une institution, qui rivalise avec les récompenses les plus prestigieuses de l’industrie, notamment les Grammy Awards.

La cérémonie est souvent plus animée que ses concurrentes, plus en phase avec l’époque et constitue un terrain fertile pour les polémiques.

En 2013, la chanteuse Miley Cyrus avait effectué une chorégraphie plus que suggestive sur le titre «Blurred Lines», de Robin Thicke.

En 2009, le rappeur Kanye West avait interrompu le discours de Taylor Swift, qui venait de recevoir le prix de la meilleure vidéo par une artiste féminine, déclarant que Beyoncé méritait davantage qu’elle cette récompense.

Une partie des récompenses sont attribuées par un jury composé de professionnels et le reste, notamment dans la catégorie «Meilleur nouvel artiste», par le public.