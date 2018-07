Comment identifier vos compétences transférables ?

Josiane Roulez - 37e AVENUE

Envie de changer de carrière ou d’évoluer dans un nouveau domaine ? En misant sur vos compétences transférables, ça peut être plus simple qu’il n’y paraît. Voici comment identifier ces compétences et les mettre en valeur pour atteindre vos objectifs.

Apprenez à distinguer vos compétences transférables

Les compétences transférables sont des acquis utiles dans n’importe quel emploi. Ces savoir-faire concrets s’acquièrent souvent à notre insu au fil de nos différentes expériences de travail, de bénévolat ou même de loisirs. Ils se développent dans une grande variété de domaines : relations interpersonnelles, communication, conseil et formation, planification, organisation, gestion du temps et coordination, analyse et recherche, résolution de problèmes, gestion financière, créativité, prise de décisions, direction et leadership, production manuelle ou création artistique.

Un commis comptable qui travaille à son compte, par exemple, enrichit non seulement ses compétences en comptabilité et en tenue de livres, mais apprend aussi à établir des relations de confiance avec ses clients, à les former et à les conseiller, à organiser son travail en fonction de ses différents mandats et à résoudre des problèmes de manière créative. S’il désire décrocher un poste dans un domaine différent, par exemple en service à la clientèle, ses compétences transférables lui seront sans doute plus utiles que ses compétences techniques.

Inventoriez vos atouts

Avant de commencer à chercher un employeur, faites la liste de toutes vos compétences. Un bilan de compétences vous apprendra à découvrir vos forces, à mieux vous connaître et à mieux vous vendre.

Faites la somme de vos expériences et analysez votre emploi actuel et vos réalisations passées. Quelles compétences ont ainsi été développées ? Certaines d’entre elles se démarquent-elles davantage que d’autres ? Dans quelles tâches vous êtes-vous senti performant ? Quelles compétences votre supérieur a-t-il soulignées ? Quels sont vos points à améliorer ? Quelles sont vos tâches favorites, les compétences que vous préférez exercer ?

Réalisez une auto-évaluation franche et aussi réaliste que possible. Prenez aussi le temps de définir vos valeurs, vos habiletés et vos traits de personnalité.

Faites des liens concrets

Associez vos compétences transférables à vos réalisations. Construisez des phrases évocatrices en utilisant des verbes d’action et enrichissez votre description de détails précis et concrets. Si vous avez identifié un type de poste ou une entreprise, faites des recherches sur les compétences et qualités requises, les tâches à accomplir, les valeurs, la mission, les objectifs et les produits et services de l’entreprise, et liez-les à vos expériences et à vos compétences.

Associez en priorité vos plus grandes compétences aux exigences du poste, et songez à quelques histoires qui mettent en valeur plusieurs de vos forces. La résolution d’un conflit au sein de votre équipe de travail, par exemple, peut illustrer votre capacité à communiquer efficacement, vos talents de médiateur et votre capacité à résoudre des problèmes.

Vendez-vous !

Mettez votre lettre de présentation et votre CV en valeur en faisant ressortir les compétences et les réalisations pertinentes. Retenez aussi les points saillants de vos histoires pour pouvoir les raconter en entrevue de manière naturelle et spontanée. Lorsqu’un candidat connaît le lien entre ses forces et l’emploi auquel il postule, il les met en valeur tout naturellement au fil de l’entrevue. Il rassure l’employeur parce qu’il parle bien de lui-même, qu’il connaît sa valeur sur le marché et qu’il donne des exemples concrets.

Bien connaître ses compétences est donc un bon moyen de se sentir plus à l’aise en entrevue, et de faire ressortir un autre facteur très important pour se démarquer : la personnalité.