Des organisateurs vraiment satisfaits

C’est un Martin Petit « habité d’une belle fatigue » qui a dressé le bilan de la toute première édition du Grand Montréal comédie fest, qui a pris fin dimanche soir. « On a vécu d’espoir et de stress pendant des mois. C’est une belle finale », a dit l’humoriste au Journal.

Le défi était colossal – celui de monter un festival en huit mois –, mais l’équipe du GMCF y est parvenue. Instigateur de ce nouveau festival, né après le scandale sexuel autour de Gilbert Rozon, Martin Petit a même dit que la tenue de l’événement « est un miracle en soi ».

En tout, ce sont 91 spectacles qui ont été présentés à Montréal, Saint-Eustache et Châteauguay, du 1er au 15 juillet, par une centaine d’humoristes. En plus des nombreux humoristes de la relève, cette première édition du GMCF a laissé la place aux femmes avec 32 % d’humoristes féminines dans sa programmation.

« Notre pari était de générer du plaisir et de le faire sans prétention, dit Martin Petit. Je pense que les gens ont senti qu’on a donné notre maximum. Les humoristes se sont investis là-dedans et les gens ont capté l’énergie. »

Parmi ses meilleurs moments, Martin Petit nomme spontanément le spectacle de samedi dernier avec La soirée (extra) ordinaire de Mère Ordinaire, de Bianca Longpré. « Pour moi, c’est l’incarnation d’un succès d’aujourd’hui », dit-il.

L’humoriste est aussi particulièrement fier de la série On inverse les rôles, où des humoristes reconnus faisaient la première partie de jeunes de la relève. « Le succès de la série et l’enthousiasme qu’elle a généré m’ont agréablement surpris. C’était une belle réussite. »

Encore plus de villes

Martin Petit indique avoir beaucoup aimé sortir de Montréal, avec des spectacles à Châteauguay et Saint-Eustache. « J’espère que l’année prochaine, on ira dans plus de villes encore du Grand Montréal. »

Pour ce qui est des déplacements en hélicoptère d’une ville à l’autre, Martin Petit admet que l’idée était intéressante, mais il réfléchira sur sa pertinence de la ramener pour la deuxième édition. « Ma priorité, c’est de faire travailler la relève de l’humour et non pas l’industrie de l’hélicoptère (rires). »

Le festival reviendra-t-il aux mêmes dates du début juillet, l’an prochain ? « On ne va pas décider les dates tout de suite, répond Martin Petit. Je n’ai pas senti qu’être en même temps que d’autres festivals avait nui. Ç’a plutôt créé une belle effervescence. »

Quant au nom du festival, qui avait reçu plusieurs critiques, l’équipe réfléchira en septembre si elle le garde ou non. « On a choisi ça pour se définir. Je ne sais pas si on a le goût de changer de nom, dit Martin Petit. On peut ne pas aimer le nom, mais aimer le festival. Si on trouve un meilleur nom, on va y penser. Je vais toujours écouter le public là-dedans. »