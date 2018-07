Face à l’élite mondiale dans sa cour au Tour de l’Abitibi

VAL-D’OR | Il y a quelques années, Simon Dubuc pédalait dans les rues de Val-d’Or pour se rendre à l’école ou pour aller acheter un pain. À partir de mardi, c’est sur ce même terrain de jeu qu’il se frottera avec quelques-uns des meilleurs cyclistes juniors de la planète.

Le Tour de l’Abitibi a choisi la cité de l’or comme ville-hôtesse de sa 50e édition, où six des sept étapes s’y joueront d’ici à dimanche.

Dans cette fournaise alimentée par six équipes nationales et 19 autres provinciales et régionales nord-américaines, le moins étranger parmi les 150 coureurs du peloton, certes, sera celui portant le dossard no 81 de l’équipe du Québec.

«Je suis un peu habitué parce que chaque année ou tous les trois ans, le Tour revenait dans la ville et j’adorais venir assister aux courses avec mes parents. Ça fait drôle maintenant d’en faire partie dans ma ville», a-t-il partagé, lundi, durant la dernière journée relaxe avant la commande totale de 640 km des six prochains jours.

Incitatif pour les Québécois

Auteur de trois «top 8» aux récents championnats canadiens, dont le septième rang au contre-la-montre individuel, Simon Dubuc témoigne de la tribune de qualité que procure cette course internationale aux jeunes pousses de 17 et 18 ans de la province.

Tristan Jussaume de Contrecœur, Robin Plamondon de Montréal et Alex Poirier de Longueuil composeront la moitié de l’équipe du Canada. L’équipe du Québec, la formation abitibienne Iamgold et deux autres régionales s’y élanceront également, comme quoi le Tour de l’Abitibi permet aussi d’arroser son propre jardin.

«Ça demeure un événement accessible pour la majorité des juniors du Québec. Si un jeune s’entraîne bien, il peut espérer y participer», affirme Louis Barbeau, directeur général de la Fédération québécoise des sports cyclistes.

Un Tour formateur

Simon Dubuc participe à son deuxième Tour, ce qui comporte l’avantage de transférer la fébrilité de l’inconnu d’il y a un an à celle de vouloir mieux faire cette fois-ci. Son 30e rang au contre-la-montre individuel de l’an dernier, entre autres, nourrit de nouvelles ambitions en lui pour le même exercice de 11,4 km de jeudi matin.

Dans la voiture suiveuse de l’équipe du Québec, une voix a déjà choisi les bons mots pour guider chacun des six coureurs. L’un des deux entraîneurs, Eric Van Den Eynde, a puisé dans ses deux championnats du Tour en 1971 et 1972 et dans ses 13 éditions comme entraîneur pour rappeler l’importance d’exploiter ses qualités aux bons moments.

«Il faut que chacun devienne un meilleur coureur quand le Tour va finir. Ça ne veut pas dire terminer cinquième du Tour, mais comment et quand poser des actions précises», affirme celui qui travaille en compagnie de Pascal Choquette.

«Simon a déjà fait le Tour. Maintenant, il pourra courir avec de l’ambition, mais comprendre ce que ça prend pour être ambitieux. Il n’y a rien de gratuit», rappelle Van Den Eynde.

Développement tardif

Dans les corridors de l’école secondaire Le Carrefour, lundi, Simon Dubuc ne se sentait pas dépaysé. Il y a vécu cinq années de sa jeune vie. Maintenant, c’est dans les rues de sa propre ville qu’il vivra une autre forme d’apprentissage.

«Plus jeune, je ne pensais jamais me rendre ici, mais dans le vélo, c’est comme ça : beaucoup de cyclistes ont un développement plus tardif comme moi. J’ai découvert il y a une couple d’années que j’avais le calibre pour faire un jour le Tour de l’Abitibi. C’est arrivé.»

Bonne route!

Le parcours

Étape 1 | Mardi 16 h 45

Route Rouyn-Noranda-Val-d’Or

116 km

Étape 2 | Mercredi 15 h 45

Route Val-d’Or-Val-d’Or

137 km

Étape 3 | Jeudi 8 h 30

C.-l.-m. individuel Val-d’Or

11,4 km

Étape 4 | Jeudi 18 h 15

Route Malartic-Rivière-Héva 53 km

Étape 5 | Vendredi 16 h 45

Route Amos-Val-d’Or

100 km

Étape 6 | Samedi 17 h 15

Circuit urbain Val-d’Or

104 km

Étape 7 | Dimanche 14 h 30

Route Senneterre-Val-d’Or

120 km

Les feux de forêt bouleversent le Tour

VAL-D’OR | Organiser le Tour de l’Abitibi signifie parfois éteindre des feux, au sens propre comme au figuré. Des incendies de forêt ont forcé l’annulation de la course de mercredi à Lebel-sur-Quévillon au profit d’un nouveau parcours dans d’autres villes de la région.

Les 150 participants au Tour paieront de leur souffle ce changement annoncé vendredi dernier.

Plutôt qu’une épreuve en circuit urbain de 96 km, ils devront maintenant se taper une épreuve sur route de 137 km avec départ et arrivée à Val-d’Or, agrémentée de passages à Senneterre et Barraute.

«Avec une centaine de pompiers de la SOPFEU dans le secteur, les employés de la Ville mobilisés et les écoles utilisées, on est vite venu à la conclusion qu’il fallait trouver une solution», explique Bruno Gauthier, directeur technique du Tour.