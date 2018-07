MASELLI, Antonio



À Verdun, le 14 juillet 2018, à l'âge de 90 ans, est décédé M. Antonio Maselli, époux depuis 65 ans de Maria Pasquale.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Dino (Mary), Gino (Luisita), petits-enfants Anthony (Elizabeth), Diandra (Pascal) Bianca ainsi que les arrière-petits-enfants Audrey et Mila et ses deux frères Matteo (Filomena), Mario (Michelina), ainsi que plusieurs parents et amis. Il y a également été précédé par son frère Giovanni et sa belle-soeur Gaby.La famille recevra les condoléances le mardi le 17 juillet 2018 dès 10h à la Paroisse Saint-Jean Bosco, 2510, rue Springland Montréal, H4E 2G5 suivi des funérailles à 11h, et de là, au cimetière Repos Saint- François d'Assise.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital de Verdun pour leur soutien et les bons soins prodigués, particulièrement le département d'oncologie de l'hôpitalÀ la demande de la famille, s'il vous plaît pas de fleurs.