Forêts pour le tourisme ou pour les scieries?

Pour la Société pour la nature et les parcs (SNAP) et Nature Québec, le gouvernement devrait simplement imposer des moratoires temporaires sur les territoires visés par des projets d’aires protégées, afin d’assurer qu’ils ne soient détruits pendant l’étude du projet.

« Plus un territoire est à proximité de notre usine, moins nos coûts de transport sont élevés et plus on est au sud, meilleure est la qualité de la fibre », explique le directeur Martin Scallon.