Cette nouvelle galerie ultra «artsy» dans Saint-Henri vous donnera l’impression d’être en Californie

The Letter Bet, c’est une galerie d’art ayant pignon sur rue dans Saint-Henri depuis maintenant quelques mois.

Anciennement un atelier de sérigraphie, The Letter Bet est maintenant devenu une galerie ouverte au public et inspirée de celles que l’on retrouve beaucoup en Californie.

Une publication partagée par The Letter βετ (@theletterbet) le 4 Oct. 2017 à 2 :46 PDT

Une publication partagée par The Letter βετ (@theletterbet) le 18 Juin 2017 à 6 :01 PDT

Le but de l’établissement est de donner la chance à un type d’artiste trop souvent sous représenté dans les galeries d’art traditionnelles de Montréal. Depuis l’ouverture officielle du volet «galerie», des artistes comme LePigeon, Catherine Potvin, Chris Dyer et Allister Lee ont exposé leurs œuvres et le public était au rendez-vous.

Une publication partagée par The Letter βετ (@theletterbet) le 19 Juin 2018 à 9 :26 PDT

Une publication partagée par The Letter βετ (@theletterbet) le 6 Juin 2018 à 11 :34 PDT

Une publication partagée par The Letter βετ (@theletterbet) le 12 Juin 2018 à 8 :32 PDT

Les expositions proposées par The Letter Bet n’ont absolument rien à voir avec ce que vous avez l’habitude de voir ailleurs en ville. Ce qui est intéressant à savoir aussi c’est qu’il y a une nouvelle expo toute les deux semaines.

Une publication partagée par The Letter βετ (@theletterbet) le 17 Avril 2018 à 8 :58 PDT

Une publication partagée par The Letter βετ (@theletterbet) le 9 Mai 2018 à 8 :45 PDT

L’endroit a également conservé son volet sérigraphie afin de collaborer avec les artistes qui sont de passage dans la galerie. Il arrive donc que des vêtements, des œuvres ou des objets y soient créés et vendus en quantité limitée.

Une publication partagée par The Letter βετ (@theletterbet) le 30 Mars 2018 à 6 :54 PDT

Une publication partagée par The Letter βετ (@theletterbet) le 26 Juil. 2017 à 11 :05 PDT

Bref, si vous cherchez un endroit où aller admirer le travail d’artistes d’ici et d’ailleurs qui sont trop souvent dans l’ombre, la galerie boutique The Letter Bet est définitivement l’endroit parfait pour ça!

The Letter Bet

4919 rue Notre-Dame Ouest

Pour savoir quoi faire è Montréal et ses alentours en tout temps, suivez Silo 57 sur Facebook et Instagram!