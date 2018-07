J’ai enquêté dans le plus grand labyrinthe intérieur du monde

En collaboration avec

On peut tu encore dire ça, jeudredi? Je penserais pas. Je vieillis.

En tout cas. Jeudi dernier, au lieu de me diriger vers le pays du happy hour et de la bière-clamato (mieux connu sous le nom de « bar »), j’ai pris mon vélo direction du Quai de l’Horloge pour aller résoudre une enquête.

Okay, avant de vous perdre – je ne me suis pas transformée en Harriet la petite espionne. Quoi que ça serait le fun, mais je garde ce sujet pour un autre article.

C’est que cette année, le SOS Labyrinthe de notre enfance lance un tout nouveau concept : les Soirs d’enquête. Les jeudis, vendredis et samedis soirs dès 19h30, plongé dans la pénombre, on doit parcourir le labyrinthe à la recherche d’indices. Le but : résoudre une énigme.

Mon amie Denise (nom fictif) dit toujours que si elle doit changer de carrière, elle deviendrait détective privée. Est-ce que stalker tout le monde sur Instagram fait une bonne expérience d’enquêteuse? Je ne pense pas. Ça en faisait quand même la personne la plus apte de mon entourage à venir essayer les Soirs d’enquête avec moi.

Une fois sur place, on s’est fait remettre une lampe de poche. Si tu as peur de la noirceur, pas de stress. Il n’y a pas de fenêtres dans le Hangar 16, mais la lumière réussit à se frayer un chemin entre les murs.

Armées de nos fidèles lampes de poche, on est donc parties à la recherche d’indices.

Les Soirs d’enquête sont offerts en plusieurs niveaux de difficulté : facile, intermédiaire et difficile. Plus le niveau est élevé, plus le défi est long à réussir. Pour l’essai, on avait opté pour l’énigme intermédiaire. Les familles avec enfants peuvent s’essayer au niveau débutant. Pour ce qui est des autres, on conseille de laisser ça aux adultes.

Parfois, mes ami.es rient de mes intérêts vraiment nerd comme l’astronomie ou le Scrabble. Hé bien tout le monde, laissez-moi vous dire qu’avoir une amie comme moi est bien pratique quand vient le temps de jouer aux Soirs d’enquête! Au final, on a réussi le défi en une heure top chrono.

Est-ce que l’énigme est particulièrement difficile à résoudre? Au niveau intermédiaire, je dirais que non. Par contre, le fait d’être dans un labyrinthe donne du fil à retordre pour trouver les indices. C’est facile de se perdre dans 2 km de dédales! On se sent comme dans un escape room, mais à aire ouverte.

Je serais vraiment curieuse de retourner essayer le niveau expérimenté, qui a été créé en collaboration avec l’équipe du Randolph Pub Ludique. Rien qu’à voir le carton explicatif, on comprend que la barre est haute. À mon avis, c’est impossible de réussir ça en moins d’une heure et demie. Mais bon, peut-être que tu es un fin renard. À essayer!

Conclusion : Soirs d’enquête, c’est le fun. J’ai ri, j’ai failli tricher deux fois et je me suis énervée parce que je voulais trouver une réponse avant une petite fille de neuf ans. Namasté!

Pour une expérience optimale, je conseillerais d’y aller avec une ou deux personnes maximum. Comme ça, tu évites les chicanes tout en maximisant le niveau d’intelligence. Et n’oublie jamais : avoir un.e ami.e nerd, c’est semi-utile pour les déménagements, mais très pratique pour résoudre des énigmes.

Les Soirs d’enquête du SOS Labyrinthe sont offerts pour une durée très limitée. Achetez vos billets tout de suite pour profiter de cette expérience incroyable!