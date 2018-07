“Je consomme 80% moins d’essence qu’avant”, les québécois convaincus par le Mitsubishi Outlander PHEV

Après avoir fait ses preuves en Europe et en Asie, le Mitsubishi Outlander PHEV convainc ses nouveaux propriétaires québécois. M. Losier, qui utilise le fameux VUS hybride rechargeable depuis quelques mois, nous donne son retour d’expérience sur ce véhicule révolutionnaire, numéro un des ventes au Québec.

“C'est peut-être impossible à croire mais étant un amateur de voitures et ayant eu la chance de conduire plusieurs voitures d'exception, dont plusieurs de course, je dois dire que depuis que je conduis un Outlander PHEV ma vision des choses a beaucoup changé. Mes besoins automobiles sont relativement simples et similaires à la majorité des Québécois : beaucoup de place (indispensable avec deux jeunes enfants), traction intégrale obligatoire, plaisir de conduire, fiabilité du véhicule... Et le but principal, une bonne économie d'essence jumelée avec un désir de rouler plus écologiquement.”

Des économies d’essence inégalables

C’est l’un des principaux avantages du Mitsubishi Outlander PHEV : les économies qu’il offre. Son système hybride rechargeable et ses capacités techniques incomparables permettent de réduire la facture.

En effet, il dispose d’une technologie unique qui combine trois modes de motorisation (mode EV, mode hybride en série, mode hybride parallèle) qui permettent de s’adapter à toutes les conditions de conduite et d’optimiser la consommation d’essence. Ainsi, pour une utilisation quotidienne en ville, le mode électrique est privilégié et la consommation d’essence est proche de zéro.

M. Losier a ainsi clairement vu sa consommation d’essence réduite depuis qu’il roule en Outlander PHEV : “Je parcours environ 50 km par jour pour aller travailler et je roule en 100% électrique. Certaines journées plus chaudes, mon moteur à essence démarre à la fin de mes derniers kilomètres de trajet, car je n'ai pas la chance de me recharger au travail. Mais on parle de quelque chose de presque négligeable.”

De plus, avec l’installation d’une borne électrique à charge rapide (offerte par vos concessionnaires Boisvert Mitsubishi, Saint-Jérôme Mitsubishi et Terrebonne Mitsubishi ), il est possible de recharger rapidement votre véhicule pour reprendre la route en mode 100% électrique sans avoir à attendre des heures.

Des coûts d’utilisation limités

L’Outlander PHEV permet de réduire les coûts liés à la consommation d’essence mais également les coûts liés à l’utilisation quotidienne. “ On me demande souvent si on sauve de l'argent en achetant ce VUS. Si on regarde le coût complet d'utilisation : plaque, assurance, entretien, essence.... jumelé au prix du véhicule, définitivement oui! Avec le prix de l'essence actuellement à 1,45 $ le litre et qui sera sûrement encore plus haut dans 3, 4 ou 5 ans, je ne peux qu’économiser plus chaque année!”

En effet, la plaque verte, dont l’Outlander PHEV bénéficie en tant que véhicule hybride rechargeable, permet aux conducteurs de véhicules électriques et hybrides de réduire les frais de déplacements quotidiens grâce à certains privilèges :

Stationnement gratuit dans certaines municipalités

Accès privilégié aux voies réservées

Accès gratuit aux autoroutes 25 et 30 grâce à un transpondeur

Accès gratuit aux ponts de l’A25 et de l’A30

Accès gratuit à plusieurs traversiers du Québec

Comment recharger votre Outlander PHEV

Contrôlez-le du bout des doigts

L'application mobile de l'Outlander PHEV vous permet de contrôler la recharge, la climatisation, les lumières et d'autres fonctions de votre véhicule à partir de votre téléphone.

Un VUS idéal pour la famille

Au delà des économies indéniables que permet de faire l’Outlander PHEV, il s’agit surtout d’un VUS spacieux et pratique qui offre une tenue de route et des performances exceptionnelles grâce à son système de traction intégrale unique.

Et cela, M. Losier l’apprécie particulièrement : “Ce que je préfère dans ce camion, plus que la consommation, c'est le fait de n’avoir jamais de limitation, que ce soit pour la distance que je peux parcourir ou pour la place dont la famille a besoin. C’est la crainte que j'avais avec une voiture électrique. De plus, en tant qu’amateur de conduite, le centre de gravité de ce VUS est si bas que la tenue de route est excellente et le système intégral très performant, grâce à un moteur avant et un autre en arrière qui permettent d'avoir beaucoup plus de performance.”

Un essai routier long terme gratuit

Envie d’essayer le Mitsubishi Outlander PHEV avant d’en faire l’acquisition? Vos concessions Boisvert Mitsubishi, Saint-Jérôme Mitsubishi et Terrebonne Mitsubishi vous offrent la possibilité d’un essai routier gratuit de 48 à 72h afin de constater par vous-même tout le confort de conduite et les performances du VUS.

Laissez-vous convaincre, comme M. Losier, par ce véhicule hybride exceptionnel : “J'ai acheté ce camion pour la raison de l'économie en numéro un et l'économie d'essence est définitivement présente : je consomme 80% moins d'essence qu'avant! Mais maintenant que je le conduis depuis quelque mois, je découvre que ce camion offre beaucoup plus. On devient vite addictif à ce mode de conduite!”

Rendez-vous sans plus attendre dans nos concessions bientôt réaménagées pour encore mieux vous accueillir et demandez votre essai routier gratuit de l’Outlander PHEV! Jusqu’à 72h pour apprécier pleinement ses avantages!