La déprime du changement

Au Québec, rien n’est plus décevant que le changement. Pourtant, on en parle depuis des mois, du changement. C’est presque une obsession. On l’espère, on l’attend, on le souhaite de toutes nos forces mais il ne vient pas. On le promet depuis longtemps, en vain, pour rien.

Parce que rien ne change. Rien. La même farce, sans cesse répétée. La même déprime.

Même Philippe Couillard avait promis du changement. Rappelez-vous, on évoquait l’après-Charest, une nouvelle ère, un monde normal, ou presque. On chantait l'Imputabilité, la Responsabilisation, l'Efficience...

On lança une pompeuse «révision des programmes», on devait procéder à l’élagage des branches mortes, on devait changer les façons de faire, dégager des marges de manoeuvre, moderniser les monastères de la fonction publique...

Photo Le Journal de Québec, Didier Debusschere

On l’avait annoncée avec tambours, trompettes, sons et lumières, cette révision. On allait traverser la Mer Rouge, enfin... Une libérale fédérale/provinciale d'un âge certain avait donc été déterrée et les zombies eurent vite fait de se sentir à l'aise...

La révision se métamorphosa en voeux pieux et déboucha, comme les précédentes, dans le sphincter d'un ours noir, comme sur un puits d’ascenseur, le vide faisant écho à des mots creux; la révision des programmes servit rapidement de somnifère au Forum des sous-ministres.

Rien n’a donc changé dans le monde merveilleux des programmes. Cran d’arrêt, mon œil... Les organigrammes continuèrent à enfler et l'austérité servit de botox aux responsables de la qualité de l'air...

Partisans de l'humour noir, les libéraux de Philippe Couillard promirent aussi une révision de la fiscalité avec, à la clef, une baisse des impôts. Comme un con, le Québec y a cru. N'est-ce pas dans la Belle province qu'on voit le plus grand nombre d'OVNIS?

On disait vouloir réduire les dépenses de manière à réduire le fardeau fiscal. Pareil comme en 2003. Entubé deux fois plutôt qu’une, le contribuable de plus en plus moyen aurait été moins déçu s'il avait plutôt cru à son horoscope...

On promettait une réduction de cinq milliards. Cinq milliards! De quoi pleurer! De quoi ressusciter l'espoir en l'avenir! N'aurait-on pas donner un sens aux mots «paye nette».

On disait alors que l’État avait demandé suffisamment d’efforts aux esclaves locaux de la contribution, que son tour était venu... On connaît la suite : un rabotage à la marge, un traitement homéopathique, un placébo fiscal... La baisse de la TPS finit par une hausse de la TVQ... Et le temps passe comme le fisc dont la faux coupe toujours au plus ras...

Alors, par expérience, gardons la tête froide devant les merveilles du «changement» qu’annonce l’élection prochaine de la CAQ. Ce changement-là ne changera rien aux fondements de l’État qui gangrène le Québec; on en parle même pas...

Photo d'archives Agence QMI, MARIO BEAUREGARD

Ces jours-ci, le chef Legault répète sur Twitter que le Québec est au dernier rang au Canada en ce qui a trait au revenu disponible par habitant.

Toujours vif sur la gachette, le docteur Barrette lui a rappelé que «le Québec est le paradis des familles». Ce qui veut dire qu’on n’a rien pour rien et qu’il faut bien le payer, ce paradis. Au final, un salaire «moyen» finit forcément réduit de moitié et en queue de peloton des provinces...

Alors, pour «faire mieux», M. Legault estime qu’il faut du «changement» en économie. Soit. On pourrait commencer par se distancier de Bombardier qui s'offre à nos frais une risée mondiale.

Mais cela suffira-t-il? Probablement pas. Dans un contexte de pénurie de main-d'oeuvre, on ne doit plus tolérer les emplois fictifs qui pulullent dans la fonction publique.

À Ottawa, on n’hésite pas à remercier les fonctionnaires incompétents ou simplement inutiles? Pourquoi ne le fait-on pas dans La Belle province? Ça finirait par avoir un impact sur la fiscalité sinon sur le moral des contribuables les plus siphonnés d’Amérique.

Un vrai changement serait de mettre fin à la connerie systémique et à l’impunité dont profitent les bureaucrates depuis cinquante ans.

Ici, tu peux paver la neige, jouer au golf avec la mafia, détourner des fonds publics, dans le pire des cas, tu finis en prison à domicile...

La plupart du temps, on te cachera dans quelque trou de l’organigramme avant de te laisser partir avec la généreuse pension que paiera la masse docile des imbéciles fiscalisés...

Alors le changement, s’il ne devait s’attaquer qu'à une chose, qu’il mette fin l’impunité de l’État et à celle de ses régiments bureaucratiques; ça, ce serait un vrai changement. Un changement culturel!

Photo Agence QMI

Mais restons calme. Ça prendrait du courage pour s’attaquer à ce monstre de Jello, érigé en «modèle», satisfaisant les élites télévisées les plus bavardes et les mieux branchées à la citerne des crédits d’impôt...

Une fois devant la triade syndicale, les caquistes, comme les autres avant eux, sacrifieront la plèbe imposable, peu importe qu’elle soit déjà la victime d’un régime fiscal rappelant parfois les beaux jours de l’Union soviétique...

Kafka lui-même s’émerveillerait devant ce bel exemple de l’absurde rapacité de notre sososo-démocratie: l’État oblige l’adhésion à son assurance automobile, il en exige le paiement, taxe ensuite ce même paiement obligatoire et, pour dorer sa propre pâte, ajoute des frais d’administration au calcul du total à payer. La mafia ne fait pas mieux. Ici, c'est un modèle que l'on chérit.