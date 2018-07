Lenni-Kim sera en tournée au Québec

Vedette désormais bien établie en France, Lenni-Kim n’a toutefois pas oublié ses racines. Le jeune chanteur montréalais reviendra au pays pour trois concerts en avril 2019, a appris Le Journal. « Le Québec n’est jamais bien loin derrière moi », confie-t-il.

« Je présente des images de Montréal dans un interlude de ma tournée. C’est important pour moi d’emporter le Québec avec moi sur la route », ajoute le jeune chanteur de 16 ans.

Le Journal s’est entretenu avec Lenni-Kim la semaine dernière, alors qu’il profite de la saison estivale chez lui, au Québec. Il profitera d’ailleurs de sa présence en ville pour rencontrer ses fans le 22 juillet lors de l’événement Juste pour ados, sur la Place des festivals.

« Je sais que j’ai été très absent durant la dernière année. Alors j’ai très hâte de reprendre contact avec mes fans ici, à Montréal, qui ne m’ont jamais laissé tomber », insiste-t-il.

Et leur patience sera bientôt récompensée. Lenni-Kim portera sa tournée Les autres au Québec pour trois concerts en avril prochain, après avoir fait danser les foules à travers la France, la Belgique, la Suisse et la Russie. Il sera de passage au Théâtre Corona le 6 avril, tandis que les détails pour les spectacles de Québec et Gatineau seront annoncés dans les prochains mois.

Nouvelle chanson

D’ici là, un nouvel extrait sera lancé à l’automne ; Still Waiting for You verra le jour simultanément en France et au Canada, dans une version francophone et une autre anglophone. Un nouvel opus devrait également suivre, bien qu’aucune date n’ait encore été fixée.

« J’ai très hâte. Mon premier album est paru quand j’avais 15 ans. Et cet automne, j’aurai 17 ans. Pour un adolescent, c’est une période où on change beaucoup. Je sais que j’ai beaucoup vieilli, j’ai acquis beaucoup de maturité à travers toutes ces expériences humaines. Et ça va paraître dans mon nouveau matériel », promet-il.

De la danse à la comédie

Découvert grâce à The Voice Kids, en France, il y a trois ans, la carrière de Lenni-Kim a véritablement pris son envol au cours de la dernière année. Non seulement le chanteur a lancé son tout premier album, Les autres, de part et d’autre de l’Atlantique, mais il amorcé une tournée européenne et participé à la dernière saison du phénomène télévisuel Danse avec les stars.

L’adolescent s’est incliné en finale, terminant en deuxième place, mais il est tout de même devenu le Québécois ayant eu le plus long parcours à la populaire émission de TF1.

« J’ai l’impression d’avoir vécu 10 années d’émotion en trois mois. L’expérience Danse avec les stars aura été une vitrine incroyable pour moi en Europe. Elle m’a ouvert beaucoup de portes », confie Lenni-Kim.

Un exemple ? L’adolescent a décroché un rôle dans l’émission Demain nous appartient, la quotidienne de TF1 qui rallie chaque jour jusqu’à 3,45 millions de téléspectateurs. Sur le plateau, il est devenu Zac, un étudiant québécois débarqué en France dans le cadre d’un échange étudiant.

Les épisodes ont tous été diffusés au printemps dernier, mais son personnage pourrait bien réapparaître dans le futur.

« On est en discussion avec la production », avance prudemment le jeune chanteur.

►Les billets pour le spectacle de Lenni-Kim au Théâtre Corona seront mis en vente ce mercredi à 10 h.