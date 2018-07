Loger au Vieux-Port de Montréal pour 120$ par jour

C’était sur le point de se faire l’an dernier, on croyait que cette fois-ci serait la bonne... Si le projet initial d’hébergement alternatif au Vieux-Port de Montréal, avec bateaux-hôtels et maisonnettes, ne s’est pas concrétisé, le site de camping par contre est ouvert, et ce, depuis le 28 juin dernier. Aux Jardins des Écluses, Parcs Canada loue des tentes oTENTik toutes équipées.

Ça se situe en partie sur le lieu historique national du Canal-de-Lachine, aux abords de l’écluse 2, et en partie sur des propriétés administrées par le Vieux-Port de Montréal.

Photo courtoisie, Parcs Canada

Tout près, mais retiré

Étonnamment, les lieux demeurent discrets et peu passants à cause de leur localisation sur une pointe. En arrière-plan se dresse le Silo no 5, comprenant d’anciens bâtiments conçus pour le tri et le stockage du grain.

On trouve 8 tentes oTENTik, dont l’une sert d’accueil. Pouvant loger six personnes (dont quatre adultes maximum), elles sont dotées d’accessoires de cuisine, d’éclairage à l’énergie solaire et d’un port USB pour recharger notre téléphone.

À quelques pas se trouve un bloc sanitaire avec douches et toilettes. Juste à côté, il y a un abri avec poêle barbecue à notre disposition. Une remise verrouillée sert à ranger les vélos au besoin.

Photo courtoisie, Parcs Canada

Un pied-à-terre idéal

Aux alentours, les activités ne manquent pas. À bord du Petit navire, un bateau électrique, on explore le canal de Lachine. À peine à plus de trois kilomètres, on se rend à pied ou en vélo chez Aventures H2O pour louer un kayak ou un petit bateau électrique.

Photo courtoisie, Alain Demers

On a aussi le plaisir de faire une halte au Canal Lounge, un café-bar aménagé dans un bateau-mouche ayant déjà servi à des croisières sur le canal.

Au Vieux-Port, on a le choix de s’émerveiller au Centre des sciences de Montréal, de vivre des sensations fortes à la méga tyrolienne ou encore de se détendre au spa flottant Bota Bota. Il y a de quoi faire un séjour hors de l’ordinaire.

Le Jardin des écluses

Nuitée dans une tente oTENTik tout équipée : 120 $ (taxes incluses)

Optionnel : la literie (10 $)

Stationnement : 10 $

514 295-0701

www.pc.gc.ca

