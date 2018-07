Rasmus Sandin accepte un contrat avec les Maple Leafs

Les Maple Leafs de Toronto ont accordé un contrat d’entrée de trois ans à leur premier choix Rasmus Sandin, lundi.

Le Suédois a été la 29e sélection au total lors du plus récent repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH), le 22 juin dernier.

Le défenseur de 18 ans a fait le saut en Amérique du Nord durant la dernière campagne, portant les couleurs des Greyhounds de Sault Ste. Marie, dans la Ligue de hockey junior de l’Ontario (OHL).

Le gaucher a cumulé 45 points, touchant la cible 12 fois en 51 parties. Il a maintenu un différentiel de +35 et écopé de 24 minutes de pénalité.

L’arrière a par ailleurs ajouté un but et 13 points en 24 rencontres éliminatoires. Le club s’est malgré tout incliné en six matchs en finale devant les Bulldogs de Hamilton.