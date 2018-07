Six semaines pour justifier... les délais dans ses services

OTTAWA | Il a fallu trois reprises et six semaines avant que Revenu Canada envoie une réponse jugée satisfaisante par le vérificateur général à son rapport critiquant le fait que l’agence... peine à répondre aux questions des Canadiens.

Comme à l’habitude, l’ARC avait un droit de réponse dans le rapport avant sa publication. Mais, insatisfait des premières réponses à ses recommandations, le BVG a renvoyé l’ARC à sa planche à dessin. La deuxième mouture ne lui a pas plus convenu, et il a demandé à l’agence de lui renvoyer une troisième réponse améliorée avant d’accepter de l’intégrer dans son audit.

Contacté vendredi, le BVG a précisé que les échanges mentionnés dans le document s’inscrivent dans le cours normal d’un audit et visent à « arriver à des réponses claires et concises [...] car de telles réponses sont forcément plus utiles et aisément mises en œuvre ».