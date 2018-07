Sous le charme du Nouveau-Brunswick

En collaboration avec

La cloche d’école signifiant la fin des classes à peine sonnée, le moteur du campeur gronde déjà.

L’excitation est à son comble, le départ est imminent. Une semaine de rêve nous attend au Nouveau-Brunswick. Nous partons avec nos 3 petits garçons visiter cette province qui est pour nous un lieu inexploré.

Comme on veut vivre le maximum d’expériences en une semaine, Tourisme Nouveau-Brunswick nous a organisé un séjour que nous ne sommes pas prêts d’oublier.

Dès notre arrivée, les plages à perte de vue nous donnent envie de courir comme des enfants et la bonne nourriture nous fait rêver au prochain repas. Tout ça, c’est sans compter l’hospitalité des gens qui nous accueillent le sourire aux lèvres.

Il serait difficile de nommer l’activité que nous avons préférée puisque chacune d’entre elles était incroyable. J’ai donc décidé de vous faire un top 5 des choses à faire, à voir ou à manger lors de votre visite en sol acadien.

Marie-Hélène Girard

1. Le parc Magic Mountain

Gros coup de cœur pour Magic Mountain de Moncton. Toutes les attractions les plus hot de l’heure sont réunies au même endroit au plus grand plaisir de nos jeunes. Le paradis pour les enfants... et les parents !

Le site est divisé en 4 sections: SplashZone (le parc aquatique), TekZone (l’arcade), GolfZone (le mini-putt) et FunZone (le parc d’attractions). Magic Mountain occupera votre enfant pendant plusieurs heures et s’assurera qu’il tombe comme une bûche le soir venu.

Marie-Hélène Girard

2. Le village historique acadien de Caraquet

Si vous êtes fascinés par l’histoire, les mœurs et les coutumes d’autrefois, le Village historique acadien de Caraquet saura assurément satisfaire votre curiosité.

Avec ses interprètes en costume d’époque, ses activités traditionnelles et ses bâtiments historiques, on s’y croit réellement.

Les comédiens répondront à toutes vos questions (mes fils l’ont testé!), et ce, avec une patience d’ange et un brin d’humour.

Marie-Hélène Girard

3. Le parc national de Kouchibouguac

Vous avez un petit côté aventureux? Vous voulez vous ressourcer en nature? Le parc national de Kouchibouguac saura assurément combler vos besoins.

Son site de camping est exemplaire. Que vous optiez pour un terrain boisé ou non, les lieux sont très propres, bien aménagés et offrent plusieurs commodités.

Le parc national organise aussi des activités à l’intérieur de wigwams et abrite de magnifiques dunes et plages à perte de vue. Franchement, il y a de quoi ne plus vouloir revenir à son petit quotidien.

L’exploration des lagunes est l’activité qui nous a le plus marqués (et elle est gratuite, yahoo!) Il s’agit de pêcher des espèces marines à l’aide d’un filet, puis de les transposer délicatement dans des bacs d’eau afin de les observer.

La fierté de mon fils de 8 ans lorsqu’il a attrapé un bernard-l’hermite valait tout l’or du monde.

Marie-Hélène Girard

4. La poutine acadienne

Vous ne pouvez pas aller au Nouveau-Brunswick sans gouter à leur fameuse poutine acadienne. C’est un incontournable, rien de moins.

On fait un peu le saut quand on nous sert une grosse boule de patate râpée farcie d’un mélange de viande hachée, mais la première bouchée nous convainc! Nous sommes même repartis avec nos restants.

Nous vous recommandons chaudement celle du restaurant Cuisine acadienne à Shediac.

Marie-Hélène Girard

5. Le phare de l’île Miscou

Un dernier coup de cœur (parce qu’il faut bien s’arrêter un jour!) : le phare de l’île Miscou. Parce qu’on ne se le cachera pas, un phare est un monument vraiment impressionnant.

Restauré au goût du jour et très propre (j’en aurais mangé ma poutine acadienne sur le plancher!), l’édifice historique compte 93 marches jusqu’à son sommet.

Arrivés en haut, nous admirons les belles plages de sable fin de la région. C’est le toupet dans le vent que nous descendons avec plus de facilité que l’ascension.

Je pourrais vous parler de notre semaine au Nouveau-Brunswick pendant des heures. Tous y ont trouvé leur compte, tant les enfants que les parents. Nous y retournerions sans l’ombre d’un doute!

Gros, gros coup de cœur pour ses habitants, ses espaces verts aménagés avec soin et ses plages à faire rêver.

Mucho love et à la prochaine aventure!