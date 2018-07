Un avocat de Montréal est accusé de trafic de fentanyl

« La détention n’est pas facile à vivre pour quelqu’un qui n’est pas criminalisé, a mentionné M e Michael Morena. Nous allons évaluer le dossier. Il jouit de la présomption d’innocence, et notre priorité, c’est qu’il puisse d’abord obtenir sa liberté sous caution. »

On ignore comment l’avocat Ouati se procurait des timbres de cet opiacé synthétique, qui peut être acheté en pharmacie avec la prescription d’un médecin.

Sur le marché clandestin, on avance qu’un timbre de fentanyl peut coûter entre 100 et 400 $ en fonction de la quantité qu’il contient en microgrammes. En pharmacie, on peut obtenir une boîte de cinq timbres pour 20 $.