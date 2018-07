[VIDÉO] Visitez l’appartement à 1250 $ d'Alicia Moffet et Alanis Desilets à Mirabel

Nouvellement amis et colocs, Alicia Moffett et Alanis Desilets partagent un grand logement sur deux étages dans la ville de Mirabel.

Si vous les suivez sur les réseaux sociaux ou encore sur YouTube, vous avez fort probablement aperçu à quelques reprises des coins de leur appartement. Vous avez envie d’en voir davantage et d’en savoir plus sur l'appartement des deux #Instababes Québécoises les plus populaires actuellement? Ça tombien bien car l’équipe de Silo 57 s'est invité chez elles dans le cadre de la série vidéo «Dans l’appart de...»!

À quoi ressemble leur chambre? Quel nom ont-elles donné à leur logement? Combien payent-elles? Est-ce qu’elles aiment habiter à Mirabel? Elles nous disent tout tout tout sur leur nouvelle vie de colocs.

Cette colocation ne manque absolument pas d’action comme vous pourrez le voir dans la vidéo! En plus, depuis le tournage, Catherine Paquin alias Peach s’est jointe au party!

Bienvenue «Dans l’appart d’Alicia et Alanis»!

