Vous pouvez boire un cocktail au Mr Freeze dans ce resto de Montréal

Les Montréalais sont gâtés quand vient le temps de vouloir manger ou boire des trucs qui sortent de l’ordinaire.

Des laits frappés plus que décadents et alcoolisés, des aquariums de cocktails, un immense pichet de mojito, une poutine glacée aux churros, etc. il y a vraiment des desserts et des cocktails de tous les genres.

Le restaurant Pot Masson sur Masson fait partie de la gang et sert sa version d’un cocktail funky. Parmi sa sélection de cocktails sucrés, il y a le MR FREEZE. Servi dans un pot Masson, ce cocktail est le résultat d’un mélange de vodka framboise,

triple sec et de limonade fraîche, le tout décoré de barbe à papa et d’un gros Mr Freeze, comme vous l’aurez peut-être deviné.

L’établissement, situé au coin de Masson et de la 9e avenue, sert aussi un autre cocktail avec un popsicle, le Cyclone qui est un mélange de gin, brandy aux cerises, curaçao, soda et du fameux popsicle.

Attention, ces cocktails ne sont pas pour les «cheaps». Ils vous coûteront un beau 18,90$ ce qui n’est quand même pas donné...

Pot Masson

3141 rue Masson

