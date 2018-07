8 produits cool et vraiment pas chers à se procurer durant le Amazon Prime Day

Ça y est! C’est aujourd’hui, le lundi 16 juillet, que se déroulera le fameux Amazon Prime Day! En cette journée spéciale, les chercheurs d’aubaines seront comblés puisque les prix de milliers d’articles sur le site seront réduits, et pas à peu près!

Comme on sait qu’un jour, c’est plutôt court, on a fouillé dans l’énorme bassin de deals pour dénicher les offres les plus alléchantes. Les voici!

capture d'écran amazon

1. Chaussures vertes à pampilles – 25,99$ (rabais de 78%)

capture d'écran amazon

2. Lunettes de soleil Ray-Ban – 96,39$ (rabais de 49%)

capture d'écran amazon

3. Empiècements décoratifs floraux – 7,99$ (rabais de 20%)

capture d'écran amazon

4. Leggings de sport Reebok – 26,99$ (rabais de 40%)

capture d'écran amazon

5. Pantalon de survêtement Adidas – 56,99$ (rabais de 33%)

capture d'écran amazon

6. Chandail à capuchon Adidas – 60,99$ (rabais de 28%)

capture d'écran amazon

7. Sèche-cheveux Conair – 12,10$ (rabais de 40%)

capture d'écran amazon

8. Brosse nettoyante pour le visage Clarisonic – 109,85$ (rabais de 32%)

Pour profiter du Amazon Prime Day, suffit d’être abonné au service du même nom. En plus d’avoir accès à plein de rabais, l’abonnement permet de recevoir ses commandes à la maison en seulement 30h... et gratuitement en plus!