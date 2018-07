VILLENEUVE, Suzanne



Subitement, le 12 juillet, à l'âge de 82 ans, est décédée Mlle Suzanne Villeneuve, fille de feu Alphonse et de feu Adrienne Michaud.Elle laisse dans le deuil ses soeurs Françoise (feu Robert Girard), Diane (Pierre Denis), son frère Richard, ses neveux et nièces ainsi que parents et amis.Elle sera exposée au complexe:le jeudi 19 juillet de 18h à 21h ainsi que vendredi dès 8h30; les funérailles seront célébrées en l'église St-Sylvain, 750 boul. St-Sylvain, Laval le vendredi 20 juillet à 10h, suivies de l'inhumation au cimetière Notre-Dame-des-Neiges.