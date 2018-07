17 photos qui prouvent que les îles grecques sont absolument divines (et qu'on devrait y aller)

Avec ses 6000 îles et îlots, ses 3 mers, sa mythologie, son histoire et sa beauté, la Grèce est certainement l’une des destinations les plus fascinantes d’Europe.

De nombreux voyageurs rêvent de se promener dans les célèbres îles grecques pour admirer leurs eaux translucides, leurs paysages de carte postale et leurs nombreux sites antiques.

Santorin, la plus populaire, se trouve dans l’archipel des Cyclades et attire à elle seule 2 millions de visiteurs chaque année grâce à ses couchers de soleil et ses maisons blanches accrochées aux falaises.

Mais chacune de ces îles - dont seules 227 sont habitées - a sa personnalité, ses spécialités culinaires, ses légendes et ses beautés.

Voici quelques photos qui vous donneront sûrement envie d’aller en visiter quelques-unes un jour:

Pour un survol des îles grecques en un seul coup d'oeil:

