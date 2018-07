BOUCHARD, André



À Châteauguay, le 13 juillet 2018, âgé de 68 ans, est décédé, paisiblement entouré de sa famille, M. André Bouchard, époux de Mme Geneviève Moses Bouchard.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles Sophie (Claude) et Rachel (Adam), ses petits-enfants Félix, Justine, Tristan et Connor, ses frères et ses soeurs, neveux et nièces, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire:96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.comle jeudi 19 juillet 2018 de 10h à 17h et de 19h à 21h ainsi que le vendredi 20 juillet 2018 de 10h à 12h. Une cérémonie commémorative suivra en la chapelle du complexe à midi.Au lieu de fleur, en guise de témoignage, un don à la Fondation de l'hôpital Anna-Laberge ou à la Société canadienne du cancer serait apprécié.