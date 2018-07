TREMBLAY, Ernest



À Montréal, le 14 juillet 2018, est décédé Ernest Tremblay, à l'âge de 74 ans. Il fut l'époux de Monique Lelâcheur.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Stéphane (Mylène) et Myriam (Marc), ses petits-enfants Laurence, Ludovic, Charlotte et Timothé, ses belles-soeurs et beaux-frères, ainsi que de nombreux autres parents et amis.La famille vous accueillera le jeudi 19 juillet de 13h à 17h au complexe funéraire Urgel Bourgie - St-François d'Assise, 6700, rue Beaubien est, Montréal.Suivra une liturgie de la Parole à 17h en la chapelle du complexe.