BÉDARD, Maurice



À Sainte-Adèle, le 15 mai 2018, est décédé paisiblement M. Maurice Bédard, à l'âge de 86 ans.Il laisse dans le deuil son épouse des 62 dernières années, Normande Chaurest Bédard, ses enfants Louise-Marie (François), Renée et André, ses petits-enfants Frédérick (Émilie), Isabelle (François) et Camille, ses arrière-petits-enfants Félix et Alexis, sa soeur Jeannine, ses frères Raymond et Albert, ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces, ainsi que de nombreux amis.La famille recevra les condoléances à l'église de Sainte-Geneviève le jeudi 19 juillet, à compter de 10 h. Le service religieux sera célébré sur place, en présence des cendres, à 11 h. L'inhumation de l'urne au cimetière Cap-Saint-Jacques aura lieu à une date ultérieure.16037, BOUL. GOUIN OUESTSAINTE-GENEVIÈVE (QUÉBEC) H9H 1C7La famille tient à remercier du fond du coeur le personnel du CHSLD des Hauteurs de Sainte-Adèle pour son soutien et les bons soins prodigués à Maurice au cours de son séjour dans l'établissement, auprès de sa belle Normande.