AUCOIN, Hélène

(de la Sablonnière)



À Montréal, le 12 juillet 2018, le jour même de son 90e anniversaire de naissance, est décédée Hélène Aucoin de la Sablonnière, épouse de feu Jean-Paul de la Sablonnière.Elle laisse dans le deuil ses enfants Louis, Lucie (Claude Bibeau), Sylvie et Annie (Brigitte Fauteux), ses petits-enfants Annie-Claude Bibeau (Michel Rivard), Frédéric Vachon (Lorraine Price), Élisabeth Vachon (Jean-François Létourneau), ses arrière-petits-enfants Elliot, Romane, Bastien, Marine, Alice et Joséphine. Elle laisse également dans le deuil son frère Pierre Aucoin, missionnaire d'Afrique, ses belles-soeurs Lucille, Yvette, Rolande et Louise ainsi que de nombreux neveux et nièces.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire Urgel Bourgie, 3517 boul. Lévesque O, Chomedey, Laval,le jeudi 19 juillet 2018 de 14h à 17h et de 19h à 21h. Le vendredi 20 juillet, la famille vous accueillera à compter de 12h et suivront les funérailles à 14h en l'église St-Martin, 4080 boul. St-Martin Ouest, Laval et de là au cimetière du même endroit.Nous tenons à remercier chaleureusement l'ensemble du personnel de la Résidence Le 22, en particulier l'équipe de soins dirigée par Madame Amélie La Haye, le Dr Mbaye, toutes les infirmières-auxiliaires, les préposées ainsi que tout le personnel administratif et de soutien. Grâce à vous tous, notre mère a vécu une merveilleuse année au 22. Merci!Des offrandes aux Pères Missionnaires d'Afrique (Pères Blancs) seraient appréciées et elles peuvent être acheminées à l'adresse suivante: 1640 rue St-Hubert, Montréal, Qc, H2L 3Z3.