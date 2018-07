LANDRIAULT, Raymond



De Boisbriand, le 9 juillet 2018, l'âge de 78 ans est décédé M. Raymond Landriault, époux de Mme Lucille Lajeunesse.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Lise (Bruno) et Luc (Johanne), ses 2 petits-enfants Catherine et Geneviève ainsi que les enfants de Johanne Cédrick et Lydia, sa soeur Lucette (Jacques), son frère Roger, ses belles-soeurs Yvette et Pauline et de nombreux autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 20 juillet de 19h à 22h et samedi 21 juillet de 9h30 à 12h30 au:SAINTE-THÉRÈSE / (450) 473-5934Une liturgie de la parole sera célébrée ce même samedi à 12h30 en la chapelle du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à Diabète Québec.