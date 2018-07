PERREAULT, Jeannine

(née Racette)



À St-Michel-des-Saints, le vendredi 13 juillet, à l'âge de 92 ans, est décédée Mme Jeannine Racette, veuve d'Adrien Perreault.Elle laisse dans le deuil ses enfants Monique (Jacques Papillon), Johanne et Christian (Patricia King), ses petits-enfants Josiane, Isabelle Anne, Pierre-Olivier et Mélissa, ses huit arrière-petits-enfants, ainsi que ses neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe:le mercredi 18 juillet de 14h à 17h et de 19h à 21h, ainsi que dès 8h30 le lendemain matin. Les funérailles seront célébrées en l'Église de la Visitation B.V.M. (1847, boul. Gouin Est, Montréal, Qc) le jeudi 19 juillet à 10h. L'inhumation suivra au cimetière Notre-Dame-des-Neiges (4601, Chemin Côte-des-Neiges, Montréal, Qc).