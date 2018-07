LANGLOIS, Suzanne



(née Robillard)Suite à une courageuse et longue lutte contre plusieurs sérieux problèmes de santé, elle a été terrassée vendredi le 6 juillet, au CHSLD Vigi Santé à Dollard-des-Ormeaux.Elle laisse dans le deuil son époux, René, sa fille, Isabelle (René Ménard), ses petits-enfants Charles-Émile, Éléane et Danaé, son frère Pierre Robillard ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 19 juillet 2018 de 17h00 à 20h30 au complexe:suivra d'une réunion de prières à 20h45 à la chapelle du complexe.