BOUCHARD, Fernande



À l'hôpital du Sacré-Coeur à Montréal, le vendredi 13 juillet 2018, est décédée à l'âge de 94 ans, Mme Fernande Bouchard, épouse de feu Conrad Proulx,Elle laisse dans le deuil ses onze enfants Rachel (Vic), Monique (François), Rita (Saïd), Cécile (Robert), Rosanne, Marie-Claire (Robert), Marcel (Louise), Suzanne (Gabriel), Pierrette, Lucie (Denis) et Gabriel (Lysette), ses nombreux petits-enfants, arrière-petits-enfants et arrière-arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera au Complexe funéraire:le vendredi 20 juillet 2018 de 14h à 22h et samedi dès 10h30.Les funérailles seront célébrées le samedi 21 juillet 2018, à 14h, en l'église St-Louis de Montfort, 635, boul. des Laurentides, Laval.