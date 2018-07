CAILLÉ (GLADU), Fernande



De Marieville, le 8 juillet 2018, à l'âge de 91 ans, est décédée Mme Fernande Gladu, épouse de feu M. Julien Caillé.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Ginette (Pierre Frenette), Micheline, Clément (Suzanne Dubé), Johanne (Réjean Béland), Hélène (Daniel Robitaille), plusieurs petits-enfants, arrière-petits-enfants, ses soeurs, frères, beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, parents et amis.La famille vous accueillera à la:450 460-2430www.residencefunerairejodoin.cavendredi le 20 juillet 2018 de 14h à 17h et de 19h à 22h et samedi de 9h30 à 10h45 suivi des funérailles à 11h en l'église St-Nom-de-Marie de Marieville. Inhumation au cimetière paroissial.