Accouchement surprise dans un avion: «j’ai eu peur qu’elle meure»

Une jeune mère de famille se souviendra longtemps de son retour précipité de vacances, alors qu’elle a dû accoucher prématurément à bord d’un avion de Royal Air Maroc, dimanche.

Nadja, une Canadienne d’origine marocaine, ne devait pas revenir chez elle avant le 28 juillet, mais inquiète pour sa grossesse et son bébé, elle a organisé son retour à Montréal plus rapidement.

La Montréalaise a commencé à avoir de petites contractions la semaine dernière. En voyage, elle a consulté un médecin qui lui a suggéré de retourner chez elle pour faire des tests et des examens.

Nadja a pris son vol samedi, et aucune contraction ne s’est fait ressentir, malgré une longue escale toute la journée de samedi. Aucun autre signe ne laissait présager un accouchement imminent.

«Pendant les deux premières heures du vol, il n’y avait rien du tout, je n’ai rien senti. J’ai mangé, et après, quand je suis allée à la toilette, c’est là que la poche des eaux a percé», raconte-t-elle, encore émotive, en entrevue à TVAnouvelles.ca.

Capture d'écran Facebook

La dame a tenté de rester calme en espérant que les contractions ne se mettent pas en marche. «Je n’ai pas trop paniqué, j’ai pensé que c’était juste un peu d’eau et que les contractions n’allaient pas venir», raconte la femme.

Lors de son premier accouchement, les contractions ont débuté plusieurs heures après que la poche des eaux eut percé. Enceinte de 29 semaines, rien ne lui laissait croire de toute façon qu’elle allait donner naissance.

Toutefois, dès qu’elle a retrouvé sa place assise, les contractions ont commencé.

«Il restait cinq heures de vol! Je regardais l’écran... je comptais les minutes et les contractions augmentaient!»

Endurer en silence

Pendant deux heures, elle a enduré les contractions en silence, assise à sa place en espérant ne pas accoucher en vol. Personne autour d’elle n’a compris ce qui était en train de se jouer dans l’appareil.

Alors qu’il restait trois heures de vol, et n’en pouvant plus, elle a appelé un agent de bord pour lui signifier qu’elle aurait besoin d’une ambulance à son arrivée à Montréal.

L’agent de bord médusé lui a demandé qu’est-ce qu’elle avait.

Il est ensuite allé avertir le reste de l’équipe et ils ont immédiatement agi.

On lui a donné une place plus confortable en libérant trois sièges pour lui permettre de s’allonger.

«Ils m’ont amené de l’eau chaude, des couvertures... ils m’ont aidé et ils ont fait appel à un médecin».

L’équipe a pu trouver une étudiante en médecine qui fait sa spécialité à Montréal.

«Elle m’a soutenu, m’a dit de respirer, de ne pas penser à rien. Elle m’a tellement rassurée.»

Retenir le bébé

Alors qu’il ne restait que 60 minutes au vol, le bébé était décidé à sortir.

«La tête voulait sortir, moi je la repoussais constamment. Mais elle est finalement sortie d’un seul coup! J’ai dit ‘’Non ça y est, la tête est là’’. J’ai paniqué. Je ne voulais pas que le bébé meure.»

À ce moment, il ne restait que 40 minutes au vol.

Tout au long, Nadja craignait de perdre son bébé, elle voulait tout faire pour qu’il survivre, mais des craintes l’habitaient.

L’équipe de l’appareil a déplacé Nadja pour la placer au sol, près des cabarets, dans une section plus privée de l’appareil pour donner naissance.

Sac amniotique intact

C’est à cet endroit que la petite Yasmine est née. Elle est sortie dans son sac amniotique intact, une rareté.

«Il n’y avait plus d’eau, tout était sorti avant. Je l’ai vue bleutée, j’ai eu peur qu’elle soit morte. J’ai commencé à pleurer. On a coupé la membrane et sorti le bébé, et là d’un seul coup, il a ouvert ses yeux et a commencé à faire des petits cris. Tout le monde a commencé à applaudir et à crier : elle est vivante, elle est vivante! Tout le monde était content», se remémore Nadja.

Dès que la petite Yasmine est sortie, elle a été placée sur sa maman, en peau à peau.

«Ils m’ont couvert, ont changé mes chaussettes parce qu’elles étaient mouillées», ajoute-t-elle en parlant de l’équipe d’agents de bord qui a pris soin d’elle.

Une fois atterrit à l’aéroport Montréal-Trudeau, le bébé de 29 semaines pesant 1280 grammes a été amené en premier en ambulance, sous oxygène.

Courtoisie

Un atterrissage d’urgence a été envisagé, mais puisque le bébé se comportait bien, il a été jugé plus opportun d’atterrir à Montréal.

Nadja et son bébé, un très grand prématuré, ont été conduits à l’hôpital Sainte-Justine, où la petite est sous incubateur.

«Les médecins disent que son état de santé sera évalué ‘’mois après mois’’. Elle va bien, se comporte bien. Ils alternent son oxygène. Elle va bien, grâce à Dieu», conclut la maman.