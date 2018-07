Alexis Galarneau plie bagage à Gatineau

Le joueur de tennis lavallois Alexis Galarneau n’a pas été en mesure de répéter son exploit de la semaine dernière alors qu’il avait atteint les quarts de finale à Winnipeg en s’inclinant au premier tour du Challenger de Gatineau, lundi, devant la troisième tête de série Darian King, de la Barbade.

Le Québécois de 19 ans, qui pointe au 705e rang au classement de l’ATP, s’est incliné en deux manches de 7-6 (5) et 7-5, devant la 179e raquette mondiale.

Galarneau s’est fait briser son service en trois occasions sauvant 11 balles de bris, alors qu’il a converti deux des sept possibilités de bris qu’il a obtenus.

De son côté Justin Boulais, bénéficiaire d’un laissez-passer, a baissé pavillon en deux manches de 6-2 et 6-1 devant le Sud-Coréen Yunseong Chung, cinquième favori de la compétition.

Chez les femmes, l’Ontarienne Bianca Andreescu, troisième favorite de l’épreuve et 184e au monde, a raté son entrée en Outaouais et a plié l’échine en trois manches de 6-2, 3-6 et 3-6 de l’Australienne Astra Sharma, 320e joueuse mondiale.

Si seulement trois représentants de l’unifolié étaient en action, lundi, lors de la première journée de la compétition, ils seront plusieurs à fouler les courtes, mardi.

Katherine Sebov, cinquième tête de série, Rebecca Marino, championne à Winnipeg la semaine dernière, Catherine Leduc, Ariana Arsenault et Layne Sleeth feront leur entrée en scène chez les femmes.

Du côté des hommes, Brayden Schnur, Benjamin Sigouin, Peter Polansky, Paval Krainik et Samuel Monette disputeront leur match de premier tour.